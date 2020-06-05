Bursa'da Dron destekli 2 bin 500 polisle şehit Erman Özcan operasyonu

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan Erman Özcan ismi verilen 2 bin 500 polisle drone destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Bursa'da Dron destekli 2 bin 500 polisle şehit Erman Özcan operasyonu
05.06.2020 03:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 03:36
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan Erman Özcan ismi verilen 2 bin 500 polisle drone destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Polis ekipleri mahalleyi abluka altına alırken, operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

31 Mayıs günü 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Şehidin cenazesi İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Orhangazi Şehitlik Mezarlığına defnedilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli 10 kişi bugün hakim karşısına çıktı. Mahkemede polis memuru Erman Özcanı şehit eden ve iki vatandaşında ölümüne neden olan zanlılardan H.D.(22), T.A.(40) VE E.U.(30) tutuklanırken, 2 şahıs mahkeme kararıyla, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Drone destekli operasyon

Bu akşam saat 23.00 sıralarında Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat başında durduğu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, Narkotik dedektör köpeği Fırtına, TEM Operasyon ekibi, Özel Harekat, Yunus Timleri, Çevik Kuvvet ve Asayiş Ekiplerinden oluşan 2 bin 500 polisle merkez Yıldırım İlçesinde bulunan Hacivat Mahallesinde, ' Şehit Erman Özcan ' ismi verilen drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

50 gözaltı

Operasyonda 25 şüpheli ve madde kullandığı ve kullanımına özendirdiği ve aynı zamanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 25 ve toplamda 50 şüpheli gözaltına alındı. 788 şahıs sorgusu yapıldı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet ectasy hap, 300 gram toz esrar, 270 yeşil adet uyuşturucu ihtiva eden hap, 230 gram sentetik bonzai, 121 kök Hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa, Haber

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