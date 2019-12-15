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Bursa'da durdurulan araçta 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 15 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

15.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:14Bursa'da durdurulan araçta 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
'nın ilçesinde 15 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, daha önce de narkotik konularıyla ilgili işlem yapılan 34 RY 5489 plakalı kiralık aracın Yıldırım ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de takip ettiği araç, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde durduruldu.
Aracı kullanan şüpheli A.T'yi (36) gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda 15 kilo 50 gram salvia adlı uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, Gürsu, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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