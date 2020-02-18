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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da uyuşturucu madde kullandıkları ve temin ettikleri iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı.

18.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:08Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
'da uyuşturucu madde kullandıkları ve temin ettikleri iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen A.E, Ö.B. ve İ.Ç'nin adreslerine de baskınlar yapıldı.
Aramalarda bin 568 uyuşturucu tablet, 50 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, haklarında adli işlem yapılarak salıverildi. A.E, Ö.B. ve İ.Ç'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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