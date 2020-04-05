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Bursa'da düzenli işi olan 18 yaşından büyükler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Bursa'da 18 yaşından büyük ve düzenli işi olan kişiler, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi.

05.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:04
Bursa'da düzenli işi olan 18 yaşından büyükler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Bursa 'da 18 yaşından büyük ve düzenli işi olan kişiler, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamasında bazı tereddütlerin yaşandığı belirtildi.
Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla bazı kişilerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği değerlendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olan, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesiyle bu durumu belgeleyenler ve tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgesiyle düzenlenen mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadır."
Açıklamada ayrıca Bursa genelinde, özel teknelerin denizde ve iç sulardaki amatör balıkçılık faaliyetleri, teknelerle denizde dolaşılması, gezintiye çıkılması da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerin ikinci bir emre kadar durdurulması, her ne amaçla olursa olsun limanlarından denize çıkışlarının yasaklanması kararlaştırıldı.
Kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler veya adli işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel
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