Bursa'da ebabil kuşu görüldü
Dünyadaki kuş türleri içinde nadir olan ebabil kuşu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde görüldü.
06.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:02
Üreme dönemi hariç yere konmayan ebabil kuşu, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları tarafından bulundu. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen kuş, sağlıklı olduğu tespit edildikten sonra salındı. Ebabilin başka kuş türünden kaçarken yere inmiş olabileceği tahmin edilirken, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyaya yer alan fotoğrafta Küçükkumla Mahallesi'nde ölmüş ebabil kuşları görüntülendi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gemlik, Bursa, Güncel