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Bursa'da eğlence mekanlarında uygulama

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanlarında uygulama gerçekleştirdi.

23.07.2019 09:20 Bursa'da eğlence mekanlarında uygulama
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanlarında uygulama gerçekleştirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan 250 polis, kent merkezindeki eğlence mekanlarında eş zamanlı uygulama yaptı.
30 işletmenin incelendiği çalışmada 668 kişi sorgulandı.
Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı, bir adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen 8 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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