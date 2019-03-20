Bursa'da El Kaide Operasyonu

Bursa
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan terör operasyonunda İçişleri Bakanlığınca hakkında yurda giriş ve çıkış yasağı bulunan El Kaide militanı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri bakanlığınca hakkında yurda giriş çıkış yasağı bulunan ve El Kaide Terör Örgütü Bağlantılı Fatih
El Şam
Cephesi (Fec El Nusra
) Terör Örgütünce bağlantılı olduğu belirlenen Azerbaycan
uyruklu bir kişinin Gürsu ilçesi TOKİ İpekyolu
mahallesinde ikamet ettiğini tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli İ.S gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA