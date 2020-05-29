Bursa'da Emek pazar alanı cuma namazında insan seline döndü

Bursa'da Emek Mahallesi pazar alanında kılınan cuma namazına binlerce kişi katıldı.

Bursa'da Emek pazar alanı cuma namazında insan seline döndü
29.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:58
Bursa'da Emek Mahallesi pazar alanında kılınan cuma namazına binlerce kişi katıldı. Sosyal mesafe ile kılınan namaz havadan da görüntülendi.

Korona virüsünden dolayı 74 gündür cemaate kapalı olan camilerin avlularında, pazar yerleri ve parklarda geniş katılımlı cuma namazı eda edildi. Bursa'da tarihi camilerin yanı sıra büyük parklara akın eden vatandaşlar insan seline döndü.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti. 74 günün ardından Bursa'da parklar ve pazar alanları doldu, taştı. Herkesin kendi seccadesini getirdiği namazda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, cemaatin maskeli olduğu gözlemlendi. Emek pazar alanındaki cuma namazı havadan da görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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