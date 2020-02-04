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Bursa'da emniyet ekiplerinin suç ve suçluyla mücadele çalışmaları

Bursa'da emniyet ekiplerince geçen ay yapılan suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında bin 369 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

04.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:54Bursa'da emniyet ekiplerinin suç ve suçluyla mücadele çalışmaları
'da emniyet ekiplerince geçen ay yapılan suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında bin 369 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Timlerinin ocak ayında yaptığı çalışmalar paylaşıldı.
Suç ve suçluyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda 401 aranan kişi ve bin 369 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 58 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 594 mermi, 28 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği, 1 kilo 112 gram uyuşturucu ve 11 tablet ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelerden bir kısmının demleme çay poşetlerinden çıktığı öğrenildi.

Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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