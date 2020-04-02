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Bursa'da emniyetten koronavirüs tedbirlerine 'mobese'li takip

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri, kentin dört bir yanındaki Mobese kameralarıyla denetliyor.

02.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:00
Bursa'da emniyetten koronavirüs tedbirlerine 'mobese'li takip

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri, kentin dört bir yanındaki Mobese kameralarıyla denetliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte alınan koronavirüs tedbirlerini Mobese kameralarıyla denetliyor. Ekipler, insan yoğunluğunun bulunduğu şehir merkezi, park ve bahçeler, sahil şeridi gibi bir çok noktayı takip ederek, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bulunduğu yerleri sahada görev yapan Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Vefa Sosyal Destek Ekibi'ne bildiriyor. Vefa ekibi, yasak kapsamında kalan vatandaşları, ihtiyaçlarını karşılayarak sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.25 timden oluşan Vefa ekibi, 3 milyon nüfusa sahip olan Bursa 'da, günde ortalama bin kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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