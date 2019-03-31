Kaynak: İHA

Bursa'da engelli ve yatalak hastalar ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşındıBURSA - Bursa'da engelli ve yatalak hastalar ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşındı. Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinde engelli ve yatalak hastaların oy kullanabilmeleri için özel ekip oluşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi 40 araç ve 150 kişi ve İl Sağlık Müdürlüğü ise 25 araç, 134 personel ile görev yapıyor. Nilüfer ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Albayrak (82), Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sedye ile evinden alınarak oy kullanacağı okuluna getirildi. Sedyede taşınan Albayrak, okulda oyunu kullandı. Albayrak, daha sonra tekrar ekipler tarafından evine geri götürüldü.Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Yılmaz'da yürümekte zorluk çektiği için ambulansla okula götürüldü. Eşi Halil Yılmaz ile birlikte oyunu kullanan yaşlı kadın tekrar ambulansla evine bırakıldı. Yaşlı çift, "Bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Allah, devletimizden razı olsun. Seçim hayırlı olsun. İnşallah, muzaffer Allah yolunda olanlarındır" dedi.