Bursa'da enginar hasadı başladı, tanesi 5 TL

Bursa'da enginar hasadı başladı, tanesi 5 TLBURSA'ya özgü Hasanağa enginarının hasadı başladı.

Bursa'da enginar hasadı başladı, tanesi 5 TL
18.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:13
Bursa'da enginar hasadı başladı, tanesi 5 TL
BURSA'ya özgü Hasanağa enginarının hasadı başladı. Bu yıl yüksek rekolte beklenen enginarın tanesi 5 TL'den alıcı buluyor.
Bursa'da, coğrafi işaretli 'Hasanağa enginarı'nın hasadı başladı. Bahar aylarının yağmurlu gitmesi ve mayıs ayı itibariyle sıcaklıkların yükselmesiyle, dün hasadına başlanan üründe bu yıl rekoltede artış bekleniyor. 32 yıldır enginar hasadı yaptığını söyleyen Kazım Özcan, 'Hasadımız 10 gün önce başladı. Yasak süreci bizi de etkiledi. Enginar taneyle satılır, şu anda tanesi 5 TL. Bu zamanlar enginarın en kaliteli olduğu zamanlardır. Süreç içerisinde enginar çoğaldıkça fiyatı düşecektir. Fakat şu aşamada tanesi 5 TL. Hasanağa enginarı olarak coğrafi işareti aldı. Yapısı da çok farklıdır. Pazarlama konusunda coğrafi etiketi üzerine koyup dünyaya pazarlayacağız. Ürünümüzün katma değeri artacak. Hasat çok güzel başladı fakat aşırı sıcaklar hasadı etkileyecek. Enginar karaciğere çok faydalıdır. İçindeki enzimler yabancı malzemelerin vücudumuzda bulunmamasını sağlıyor ve karaciğerimizi besliyor dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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