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Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı

Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı Virüse rağmen tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Karacabey'de tarımsal üretim devam ediyor.

08.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:26
Bursa 'da erkenci karpuz ekimi yapıldı
Virüse rağmen tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor
BURSA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Karacabey 'de tarımsal üretim devam ediyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede çiftçilik yapan Faruk Çakır ile birlikte 'erkenci karpuz' olarak adlandırılan örtü altı karpuz ekimi çalışmaları için arazide incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada, " Türkiye 'mizde bir taraftan küresel salgın korona virüs ile mücadele her boyutta gerçekleştirilirken, bir taraftan üretim faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyük bir nüfusa sahip ülkeyiz. Hem iç pazara hem ihracata yönelik tarımsal üretim çalışmalarımız var. Şu anda da tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan Karacabey'imizin Dağkadı Mahallesi'ndeyiz. Örtü altı (erkenci) karpuz üretimi yapan işçilerleyiz. Karacabey'imizde bildiğiniz gibi mayıs başında bezelye sezonu başlayacak, soğan üretimi başlayacak. Bu ekilen örtü altı karpuzlar da temmuz başı gibi pazarlara sevk edilecek. Bu dönemde Türkiye'de yetiştirilen en kaliteli karpuzlar Karacabey'de üretilmektedir. Bütün Türkiye'de olduğu gibi çiftçilerimiz, üreticilerimiz, Karacabey'de de üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmakta ve her türlü olumsuzluğa rağmen mücadelelerini gerçekleştirmektedir. Biz, bütün çiftçilerimize olduğu gibi Karacabey'deki çiftçilerimize de hayırlı ve bereketli bir sezon temenni ediyoruz. Bu çalışmaların inşallah ülkemizin dinamik potansiyeline uygun bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.
Türkiye çiftçisi bu sınavlardan başarıyla çıkacaktır
"Bu süreçte hem sağlık açısından verilen mücadele var, hem de ekonomik açıdan bir mücadele olacak" diyerek sözlerini sürdüren Özkan, "Bu mücadelede Türkiye olarak başarılı olabilmek için tarımsal ürünleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Nüfusumuzun bu noktadaki ihtiyaçlarını gidermemiz için bu üretimlerin, bu faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Tarım gerçekten stratejik bir sektör, bu salgınla bunun ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. İthalata dayanan bir tarım mantalitesi, Türkiye'nin gerçekleri ile uyuşmuyor. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye çiftçisi bu sınavlardan başarıyla çıkacaktır" diye konuştu.
Çiftçi Faruk Çakır da, "Ülkemiz ve dünya ciddi bir sınavdan geçiyor. Bizler de üretici olarak bu mücadelenin ekonomik boyutunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. ve bununla ilgili çalışmalarımıza gerekli tedbirlere uyarak devam ediyoruz. Bir an önce bu salgından kurtulup, eski günlerimize geri dönmeyi umut ediyoruz" dedi. Bursa’da erkenci karpuz ekimi yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey, Türkiye, Bursa, Yerel
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