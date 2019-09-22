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Bursa'da "Erol Evgin 50. Yıl" konseri

Sanat hayatının 50'nci yılını kutlayan Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Bursa'da sahneye çıktı.

22.09.2019 01:08Bursa'da
Sanat hayatının 50'nci yılını kutlayan Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Bursa'da sahneye çıktı.
Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruk oluşturdu.
Geçmişten günümüze geniş repertuvarındaki şarkılarını seslendiren Evgin, konserde müzik yaşamından anılarına da yer verdi.
Evgin'in "Gel de bana sor", "Ben imkansız aşklar için", "aldım başımı gidiyorum" gibi şarkılarına Bursalı müzikseverler de eşlik etti.
Gecenin sonunda Erol Evgin ve orkestrasının performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Erol Evgin, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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