Bursa'da Erzurum Rüzgârı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından "Palandöken-Uludağ Buluşması" sloganıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bursa-Erzurum Tanıtım Günleri" törenle başladı.Bursa Osmangazi İlçesi Çarşamba Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinliğe; İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları ve iki ilin kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları tanıtım günlerinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, 'Bursa'mız Uludağ gibi bir dağa yaslanmış, Erzurum ise Palandöken gibi bir dağa yaslanmıştır. Her iki dağ da kendi çapında biri doğu bölgesinin kış turizminin simgesi olmuş, diğeri ise batı bölgesinin kış turizminin simgesi olmuştur. Erzurum'da Abdurrahman Gazi, Bursa'da Osman Gazi yatmaktadır. İşte bu iki şehrin birbirine bu kadar benzemesi Erzurumlunun, Bursa'yı tercih etmesinin en önemli sebeplerindendir. Bizde Erzurumlular olarak Bursa'yı kendimize kardeş şehir ilan ettik' dedi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Bursa ve Erzurum'un ecdadın kadim şehirleri olduğunu dile getirerek, 'Bursa, ecdadımız Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir, Erzurum ise doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden biridir. Her iki şehrimizin kendine has kendine özgü güzellikleri bulunmaktadır. Bugün Bursa'da düzenlenen tanıtım günleri sayesinde hem gurbette yaşayan hemşerilerimizle hasret gideriyoruz, hem de şehrimizdeki tarım ürünlerini, el sanatlarını ve kültürel değerlerimizi tanıtıyoruz. Düzenlenen bu tanıtım günleri şehirlerimiz arasında ki birlik ve beraberliğe önemli katkı sağlayacaktır' diye konuştu.Bursa Valisi Yakup Canbolat da gurbette yaşayan insanların yöresel kültürlerini devam ettirmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, ' Kırsal kesimden, kentlere göç eden vatandaşlarımız için hemşeri dernekleri önemli bir yere sahiptir. Bu ve buna benzer faaliyetlerle de kendi yörelerine ait kültürlerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar' şeklinde konuştu.'Bugün Uludağ ile Palandökenin birlikteliğini kutluyoruz' diyen İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, 'Erzurum Anadolu'nun kapılarını bu millete açmıştır. Bu iki şehrin ortaya koyduğu gönül birliği, el birliği ve bu akıl birliği bir arada olduğu sürece, hiç korkmayın. Bütün zorlukları birlikte aşacağız 'ifadelerini kullandı.ERZURUMLULAR BURSA'YA DEĞER KATMIŞTIRErzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un Doğu Anadolu'nun merkez şehri konumunda olduğunu söyledi.Bursa'da çok sayıda Erzurumlunun yaşadığına dikkat çeken Vali Memiş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:'Bursa'da 450 bin Erzurumlunun yaşadığını öğrenince, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte bu tanıtım günlerinde sizlerle bir araya gelmek istedik. Erzurum çok önemli kadim bir şehirdir. Tarih boyunca ihtiyaç olduğunda Erzurum hep önde gelmiştir. Kurtuluş savaşının adeta başladığı bir şehirdir. Ayrıca, vatan savunmasında çok önemli insanlar yetiştirmiştir. Bizler bu bilinçle görevimizi yapıyoruz. Burada yaşayan 450 bin Erzurumlunun Nene Hatun'dan aldığı güçle ve yine İbrahim Hakkı Hazretlerinin manevi derslerinden geçerek o terbiye ile büyümüş olması hasebiyle, Bursa'ya çok önemli değerler kattığına inanıyoruz. Birçok alanda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olan şehrimizi, özellikle hayvancılık alanında Türkiye'nin bir numarası yapmayı hedefliyoruz 'dedi.Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Katılımcılar stantları gezerek, Erzurum ve Bursa'ya has yiyeceklerden tattı. - ERZURUM