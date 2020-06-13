BURSA'DA EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(2)Bursa'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak,...

13.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:24
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(2)
Bursa'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.
'BENDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU'
İlk ifadesinde, Uşak'taki babasının yanına gitmek için yola çıktığını söyleyen Osman Cenk Karataş, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dedi.
Katil zanlısı Osman Cenk Karataş'ın Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Oğuzhan KILIÇ/BURSA, (DHA)
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BURSA’DA EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA KÜTAHYA’DA YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Karataş, Kütahya, Bursa, Güncel, Haber

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