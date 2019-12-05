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Bursa'da eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bursa'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

05.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:10Bursa'da eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan (41), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Aksakal, olayın kasıtlı gerçekleşmediğini öne sürerek, "Ben eşimi öldürecek, çocuklarımı annesiz bırakacak nitelikte psikopat bir katil değilim. Beni çocuklarım hayatta tutmaktadır. Keşke böyle bir olay olmasaydı, keşke ben ölseydim. Takdir mahkemenindir." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği sanığın cezasını duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak müebbet hapse düşürdü.
Sanığa ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, bunu da para cezasına çevirdi.
Karacabey ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Erkan Aksakal, tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı (35) tabancayla başından vurmuştu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.

Aksakal, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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