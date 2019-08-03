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Bursa'da ev yangını

BURSA'da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

03.08.2019 20:45 Bursa'da ev yangını
BURSA'da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde Yaşar Yaşlıer'e ait evde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark mahalle halkı, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevler, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.


- Bursa

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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