Bursa'da, evde çıkan yangın korkuttu

Bursa'da, evde çıkan yangın korkuttuBURSA'da, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

24.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:06
Bursa'da, evde çıkan yangın korkuttu
BURSA'da, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi Durak Sokak'ta çıktı. Süleyman Torun'a ait 2 katlı evin üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Bursa’da, evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber

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