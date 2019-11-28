Haberler » Güncel » Bursa'da evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı - Haber

Bursa'da evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı

Bursa'da, evince çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

28.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:12Bursa'da evinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli tutuklandı
Bursa'da, evince çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ekipler, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden İ.D'nin ev ve aracında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda 20 bin metamfetamin hap, 2 kilo 500 gram esrar, 11 adet tabanca, 1 adet makineli tabanca, 212 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, uyuşturucu içme aparatları ve suçtan elde edilen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:58 İstanbul'da 2020 için istenen su zammı reddedildi
20:55 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı
20:55 UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)
20:55 Traktör motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20:55 Konya'da motosikletle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
20:44 İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:00 Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!
28.11.2019 20:58:23