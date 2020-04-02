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Bursa'da evsiz vatandaşa belediye sahip çıktı

Bursa'da bir ihbarı değerlendiren Gemlik Belediyesi ekipleri, evsiz yurttaşa yardım eli uzatarak sahip çıktı.

02.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:14
Bursa'da evsiz vatandaşa belediye sahip çıktı
Bursa 'da bir ihbarı değerlendiren Gemlik Belediyesi ekipleri, evsiz yurttaşa yardım eli uzatarak sahip çıktı.

Gemlik Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Ahmet Süren Meydanı yakınındaki çocuk parkında bir vatandaşın uyuduğu ihbarını aldı. Derhal meydana giden ekipler, parkı incelediğinde ihbarın doğru olduğunu gördü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilerek vatandaş bulunduğu yerden alındı ve güvenlik taraması gerçekleştirildi. Herhangi bir olumsuz sonucun çıkmadığı araştırmadan sonra sağlık kontrolleri yapılan vatandaşa uygun bir konaklama yeri bulunması için gereken adım atıldı. İki gün bir otelde misafir edilen vatandaş, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren barınma evine yerleştirildi.

Vatandaşın sağlıklı ve güvende olduğunu belirten Gemlik Belediyesi ekipleri "geç saatlerde aldığımız ihbarı anında değerlendirerek ihtiyaç sahibi hemşerimize destek olduk. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bu konuda bizlere yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde dayanışmayı büyüterek hep birlikte zorlukları aşacağız" dediler. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, Bursa, Yaşam
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