Bursa'da eylem hazırlığındaki 15 DGH mensubu adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Bursa'da eylem hazırlığındaki 15 DGH mensubu adliyeye sevk edildiBursa'da Terörle Mücadele Polisi tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan PKKKCK'nın şehir ve gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu tespit edilen 15 kişi adliyeye sevk edildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmada, örgütün şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi'ne mensup şüphelileri tespit etti. Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 14 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler 15 şüpheliyi gözalıntına aldı. Evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve PKKKCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi. Örgüt üyelerinin eylem yapmaya yönlendirdikleri ve çeşitli eylem hazırlığında oldukları öğrenildi. 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.