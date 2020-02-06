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Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist 5,5 kilogram patlayıcı ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 teröristin Bursa'da yakalandığını açıkladı.

06.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:59Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist 5,5 kilogram patlayıcı ile yakalandı
İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 teröristin 'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin Bursa'da yakalandığını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nilüfer ilçesinde 155 Polis İmdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurdukları 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yaptıkları sorgulamada H.D. ve F.K. isimli şahısların terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti. Teröristlerin yapılan sorgulaması sonucu Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 5.5 kilogram patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor. - BURSA

İçişleri Bakanlığı, Bursa, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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