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Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu H.D. ile F.K.'nin yakalandığını, 5.5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

06.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:34Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu H.D. ile F.K.'nin yakalandığını, 5.5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün öğle saatlerinde Bursa Nilüfer'de yapılan ihbar üzerine şüpheli hareketler sergileyen H.D. ve F.K. polis tarafından durduruldu. Yapılan sorgulamada, H.D. ve F.K.'nın PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edildi. Büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan 2 teröristin ifadeleri sonrası ekipler, ilçede toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilogram patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.



Bursa, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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