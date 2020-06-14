HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi

HDP'li vekillerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla parti tarafından planlanan yürüyüşler 9 ilin ardından Bursa'da da yasaklandı. Kentte 14-20 Haziran arasında giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı. Bununla birlikte 1-14 Temmuz tarihleri arasında da park ve bahçelerde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmeyecek.

14.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:21

HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapmasının ardından koronavirüs salgını riskini de göz önüne alan Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Tekirdağ ve Adana valilikleri şehirlere girişleri kısıtlamıştı. Bir kısıtlama kararı da Bursa Valiliği'nden geldi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik Mücadele Programı' adı altında planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak; planlanan bu eylem/etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 180.000 vatandaşımızın hastalanmasına ve 4.000 den fazlasının vefat etmesine sebep olan KORONAVİRÜS salgınının, planlanan bu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden Anayasamızın 34. Maddesindeki 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak,millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir' hükmü gereğince,2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17.maddesi dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.06.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile;

"50 KİŞİYİ GEÇMEDEN SOSYAL MESAFEYE UYARAK AÇIKLAMA YAPILABİLİR"

1. Eylem/etkinlik programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına,

2. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine,

"ŞEHRE GİRİŞ-ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK"

3. Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

4. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,

"ÇADIR VE STAND KURULMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

5. 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,

Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir."

HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10’a yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Güncel, Haber

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