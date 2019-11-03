Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da fabrika yangını korkuttu

Bursa'da fabrika yangını korkuttu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir içecek fabrikasında çıkan paniğe sebep oldu.

03.11.2019 19:06Bursa'da fabrika yangını korkuttu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir içecek fabrikasında çıkan paniğe sebep oldu.

Yangın, Osmangazi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.10 sıralarında Uludağ içeceğin üretildiği fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 araç ve personel yangına müdahale etti. Çok sayıda ambulansın gönderildiği fabrika çatısından çıkan dumanlar, köy halkı ve vatandaşları tedirgin etti.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenler ise, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangınla alakalı geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:24 Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
22:51 Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
22:48 Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı
15:13 Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
10:32 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
23:42 İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi
23:32 Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
22:14 Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
20:22 Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu
19:16 3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler
3.11.2019 23:38:11