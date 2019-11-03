Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da fabrika yangını korkuttu

Bursa'da fabrika yangını korkuttu

Bursa'da fabrika yangını korkuttu BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir içecek fabrikasında çıkan paniğe sebep oldu.

03.11.2019 19:40
Bursa'da fabrika yangını korkuttu BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir içecek fabrikasında çıkan paniğe sebep oldu.
Yangın, Osmangazi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.10 sıralarında Uludağ içeceğin üretildiği fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 araç ve personel yangına müdahale etti. Çok sayıda ambulansın gönderildiği fabrika çatısından çıkan dumanlar, köy halkı ve vatandaşları tedirgin etti.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenler ise, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangınla alakalı geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
Bursa'da fabrika yangını korkuttu

3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:23 Kaza yapan araçtan yaralı çıktı, aklında cep telefonu vardı
23:40 Kocaeli'de kaza yapan otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
23:38 Beşiktaş'ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü
15:13 Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
10:32 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
23:32 Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
4.11.2019 00:29:40