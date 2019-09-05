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Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan böyle görüntülendi

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

05.09.2019 15:57 Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan böyle görüntülendi
Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Olayın boyutu ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Kestel ilçesinde bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kumaş kurutan makinenin ısınması sonucu çıkan yangın kısa süre büyüyerek bütün fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülürken, fabrikada büyük zarar meydana geldi. Alevlere 2 saat boyunca 45 itfaiye eri ile AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, 20 itfaiye aracı, 6 arozöz ve 13 tanker müdahale etti. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. - BURSA

Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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