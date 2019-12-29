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Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü

Bursa'da lambalarda bekleyen tıra arkadan çarpan şehirlerarası otobüsteki yolcuların yüreği ağzına geldi.

29.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:01 Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü
'da lambalarda bekleyen tıra arkadan çarpan şehirlerarası otobüsteki yolcuların yüreği ağzına geldi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, yolcular uzun süre kendine gelemedi.

Kaza, Bursa'nın ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilin bilgeye göre, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda bir biri ardına kazalar meydana geldi. Faciadan dönüldüğü kazada ise, ışıklarda bekleyen küspe yüklü tıra kayganlaşan yolda duramayan şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Hızını alamayan otobüs daha sonra yine aynı firmaya ait başka bir otobüse çarparak ancak durabildi. İçinde onlarca yolcunun bulundu otobüste maddi hasar meydana gelirken otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken uzun süre kendilerine gelemedi. Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapana yol gelen ekipler tarafından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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