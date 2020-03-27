Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da fahiş fiyat artışı yapanlara karşı denetim sıklaştırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Bursa'da fahiş fiyat artışı yapanlara karşı denetim sıklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan koordinasyon toplantısında, koronavirüs nedeniyle Bursa'da gıda ve sebze-meyve ürünleri, dezenfektan, maske ve temizlik ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamaları ele alındı.
Görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ve ilçe zabıta müdürleriyle bir araya gelerek, sektörlerin yakından takip edildiğini, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını kaydetti.
Akhan, koronavirüs salgını nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerinde fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışlarının yaşanabildiğini, art niyetli yaklaşımlara karşı her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayarak, "Tüketici refahını korumak üzere, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan aktörleri yakından takip ediyoruz. Gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı.
Toplantıya Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Esat Yalman ve 17 ilçeden zabıta müdürleri katıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da fahiş fiyat artışı yapanlara karşı denetim sıklaştırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 15:16: Şahinbey'de koronaya karşı zeytin yağlı sabun dağıtıldı - Haber 15:16: 15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü - Haber 15:16: Muhtardan mahalle sakinlerine maske ve ıslak mendil jesti - Haber 15:16: Konya'daki meslek liseleri koronavirüse karşı dezenfektan üretimini sürdürüyor - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber