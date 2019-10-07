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Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

07.10.2019 22:28Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Harmancık yolu Dursunbey mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa istikametinden Dursunbey istikametine giden M.K. idaresindeki 06 DK 664 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 16 Z 4932 plakalı otomobille çarpıştı. Takla atan araçtaki sürücü M.K. ve arkadaşı K.L. yaralanırken, diğer araçta bulunan Hasan Y. ile eşi Fatma Y. hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Harmancık Devlet Hastanesine kaldırırken, hayatını kaybeden Hasan Y. ve Fatma Y.'nin cenazeleri ise Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Harmancık, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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