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Bursa'da feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek iki araca çarptı.

07.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:50Bursa'da feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı

'nın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Mudanya-Bursa istikametine giden 16 E 42852 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çitleri aşıp karşı şeride geçerek önce 16 JF 13 plakalı otomobile, ardından kadın işçileri taşıyan 34 LPM 9332 plakalı servis minibüsüne çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Mudanya ve Bursa'daki hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 10 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Bursa-Mudanya yolu 1 saate yakın trafiğe kapatıldı. Yolun temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakkı Ovatman/İHA)


Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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