Haberler » Güncel » Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti - Haber

Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i 3 aylık bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

11.11.2019 08:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:28

Bursa- yolunda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada baba ve 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Kazada 20 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA KAZA

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki 16 BH 87 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
AHMET:Yeni yol yapıyorlar halk olarak duble yol beklerken iki şerit yol yaptılar virajlar duruyor dağ bölgesi belediye başkanları olsun millet vekilleri olsun kimsenin umrunda değil ağır vasıta araçlar sürekli çalışıyor yollar çok virajlı doğru düzgün yatırım yok ilçeler çok fazla göç veriyor eskiden köydü şimdi mahalle yaptılar sırf köylerden su parası ve yüksek vergi almak için insanlar hafta sonlarını köylerine gitmek için kullandıkları bu 2 şerit yollarda can veriyor şimdi kim vericek bunun hesabı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EKREM:Minibüsler , taksiciler bu yollar sizin değil sizin tecrübenizden trafiğin rahatlaması lazımken siz her seferinde kendi malınız gibi yolları kullanamazsınız. Trafikte birazcık olsun saygılı olun artık lütfen !
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:Suçun minibüste olduğunu düşünüyorum. Aynı yoldan çok geçtim ve önünüzde ağır vasıta varsa virajlardan dolayı sollama imkanı bulunmuyor. ancak çevre yerleşim yerlerinde hizmet veren minibüsler her durumda solluyor.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
CAVİD:Ölenler Allah rahmet eylesin, yaralılara da Allah''tan acil şifalar dilerim. Kazadan beladan herkesi koru Ya Rabbim. Toplum olarak araç kullanırken çok dikkat etmemiz lazım.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
09:26 Başkan Deveciler, Yargıtay Başkanını ziyaret etti
09:30 Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu - BURSA
09:18 Soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyorlar
09:22 Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan, Ali Babacan'la görüşmeyi planlıyor
09:20 Esenler'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
09:22 Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan, Ali Babacan'la görüşmeyi planlıyor
09:03 Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor
08:47 Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki tartışmaya son noktayı koydu!
08:38 6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu
08:11 Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti
11.11.2019 09:32:45