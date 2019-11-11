Bursa'da feci kaza: 3 aylık bebek ve babası hayatını kaybetti

Bursa- Orhaneli yolunda otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada baba ve 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Kazada 20 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA KAZA

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki 16 BH 87 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.