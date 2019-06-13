Bursa
'da feci kaza... Motosikletli genç ölümden döndü
BURSA - Bursa- Ankara
karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışarak şarampole düşen Motosikletli genç yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Yenice Köprülü
Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 EID 81 plakalı hafif ticari aracı ile Bursa'dan İnegöl
istikametine seyir halinde olan 31 yaşındaki sürücü S.U., İnegöl Yenice köprülü kavşağı mevkiine geldiği sırada yanından geçen aracın sıkıştırması sonucu hamle yaparak sol şeritten sağ şeride geçmek zorunda kaldı. Aniden şerit değiştiren hafif ticari araca arkasından seyir halinde olan 29 yaşındaki Salim Tok yönetimindeki 07 LGH 23 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi.Kazada yaralanan genç motosikletli sağlık ekibi tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHAAnkara
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