Bursa'da Feci Tır Kazası, 1 Yaralı

16 Kasım 2018 Cuma 14:00



16 Kasım 2018 Cuma 14:00

Bursa'da feci TIR kazası, 1 yaralıKontrolünü kaybeden TIR, metro demirlerinin ardından ambulansı biçtiBURSA - Bursa'da kontrolünü kaybeden TIR sürücüsü, önce metronun demirlerini ardından bir ambulansı biçti. Feci kazada TIR sürücü yaralandı. Bursa'da İzmir yolu Ataevler metro istasyonu mevkisinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü A.A., önce metro tellerine çarptı. Çarpmanın ardından savrulan TIR, o sırada yoldan geçen ambulansa da vurarak durabildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir yolu felç olurken, kaza nedeniyle metro seferleri de aksadı.İzmir yolu Ataevler metro istasyonu mevkiinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Bir anda kaymaya başlayan TIR önce metro tellerine çarptı.Çarpmanın ardından savrulan TIR, o sırada yoldan geçen ambulansa da vurarak durabildi. Kazada TIR'ın ön kısmı dorsesinden ayrılarak yola savruldu.Kazada TIR sürücüsü yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sebebiyle İzmir yolunda trafik felç olurken, ulaşım durma noktasına geldi.