Bursa
'da Fenerbahçe
'ye yoğun güvenlik önlemi
BURSA - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bu sonuçla 14 puanla ligde 16. sıraya geriledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
'un futbolcular ve teknik heyete, Manisa
'dan İstanbul
'a otobüsle döneceklerini bildirmesi üzerine Manisa'dan takım otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Bursa'dan geçti.
Manisa,Bursa,Fenerbahçe
10 Aralık 2018 Pazartesi 02:10