Haberler » Güncel » Bursa'da FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasında yakalanan 71 kişi tutuklandı - Haber

Bursa'da FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasında yakalanan 71 kişi tutuklandı

BURSA'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 273 şüpheliden adliyeye çıkartılan 146'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, iddiaları kabul etmeyen 127 kişiden 71'i tutuklandı.

11.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:42Bursa'da FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasında yakalanan 71 kişi tutuklandı

BURSA'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 273 şüpheliden adliyeye çıkartılan 146'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, iddiaları kabul etmeyen 127 kişiden 71'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasındaki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Örgüt üyelerinin iletişim için kullandığı ankesörlü telefon hatlarına ilişkin yapılan çalışmayla isimleri belirlenen, aralarında 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 33 üsteğmen, 8 teğmen, 12 astsubay, 10 uzman çavuş bulunduğu şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonda 273 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 146'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. 170 kişiye adli kontrol uygulanırken, iddiaları kabul etmeyen 127 kişiden 71'i tutuklandı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:58  Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı - Haber
18:58  Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Haber
18:57  Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı - Haber
18:56  Türkiye ermenileri 85. patriği maşalyan için tahta çıkış töreni düzenlendi - Haber
18:51  Mandalina şenliğine akın ettiler - Haber
18:11  Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti - Haber
17:31  AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
11.01.2020 19:02:16