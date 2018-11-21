Bursa'da Fetö Operasyonu 33 Kişi Gözaltında

Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ mensubu oldukları ve ByLock kullanıcıları olduğu tespit edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 33'ü yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında aktif görevdeki 2 polis memuru ile 3 iş adamının da olduğu öğrenildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 50 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri düğmeye bastı. Ekipler çok sayıda polis memurunun katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru ile 3 iş adamının da olduğu öğrenildi. Polis
memurlarının örgüt arasında üst düzey bağlılık notlarının bulunduğu mahrem kartlarla ilgili çalıştıkları belirtildi.
Operasyonda hakkında arama kararı bulunan 2'si aktif görevde 8'i ihraç 10 polis memuru, 1'i muvazzaf binbaşı 1'i muvazzaf asteğmen olmak üzere 4 asker, 3 iş adamı ve aralarında öğretmen ve vatandaşların da olduğu 50 kişiden 33'ü gözaltına alınırken diğer 17 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - BURSA
Bursa
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:03