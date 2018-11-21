Bursa'da Fetö Operasyonu: 48 Gözaltı Kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 10'u polis 2'si asker 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerden 10 tanesinin daha önce meslekten ihraç edilen polis 2'sinin de asker olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şahıslara yönelik operasyon devam ediyor.
(Derya Evren/İHA)
Cumhuriyet Başsavcılığı,Bursa
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:31