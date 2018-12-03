Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnegöl'de serbest avukatlık yapan A.D. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. A.D, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
İnegöl,Bursa
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:16