21 Kasım 2018, 09:49
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Bursa'da, Fetö Soruşturmasında 48 Kişiye Gözaltı Kararı

Bursa

BURSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BURSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10'u polis memuru ve 2'si asker, toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerden 20'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı,Bursa
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:49