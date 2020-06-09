Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı
09.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:37
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyon kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bursa merkezli Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, İstanbul'un da içinde olduğu 5 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda aralarında, 'serrehber', 'il mesulü' ve 'bölge talebe mesulleri'nin olduğu ve çoğunluğu Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve CD ile dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa, Haber

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