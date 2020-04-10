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Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Bursa'da fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

10.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:41
Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Bursa 'da fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Bursa, Güncel
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