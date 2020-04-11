Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2)

BURSA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜİçişleri Bakanlığı'nca gece 00.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 01:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:47
Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2)

BURSA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İçişleri Bakanlığı'nca gece 00.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa 'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 00.00 itibariyle Bursa meydanları sessizliğe büründü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, Altıparmak Caddesi, Kent Meydanı gibi bölgelerde bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine yönlendirildi. Meydan, market, eczane, banka ATM'leri, akaryakıt istasyonları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler boş kaldı. Şehir merkezindeki sessizlik, drone ile havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
ABD’de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu Haberler
ABD'de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:14: İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 03:07: Ankara'da alışveriş yoğunluğu - 2 - Haber 03:06: Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Haber 03:04: Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarını askıya alabilir - Haber 03:02: Sokağa çıkma yasağıyla Antalya sessizliğe büründü - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın - Haberler