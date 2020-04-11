Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2)

BURSA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İçişleri Bakanlığı'nca gece 00.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa 'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 00.00 itibariyle Bursa meydanları sessizliğe büründü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, Altıparmak Caddesi, Kent Meydanı gibi bölgelerde bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine yönlendirildi. Meydan, market, eczane, banka ATM'leri, akaryakıt istasyonları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler boş kaldı. Şehir merkezindeki sessizlik, drone ile havadan görüntülendi.