Haberler » Güncel » Bursa'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı

Bursa'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı

Bursa'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı.

26.10.2019 00:54Bursa'da freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı
Bursa'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı.
Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde seyreden Metin D. (35) idaresindeki iş makinesi, rampa aşağı inerken freni boşaldı.
Bunun üzerine iş makinesi, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile ardından da aydınlatma direği ile bir ağaca çarparak durabildi.
Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:02 İzmir'de çöp konteynerinde patlama
05:02 İzmir'de çöp konteynırında patlama
03:15 Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
02:07 Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı
01:39 Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı
01:35 Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı
00:51 29 Ekim Farkındalık Koşusu
28.10.2019 05:26:26