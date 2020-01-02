Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 aracı biçti...O anlar kamerada - Haberler

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 aracı biçti...O anlar kamerada

Bursa'da freni boşalan meyve yüklü kamyonet yol boyunca park halinde duran 4 aracı biçerek geçti.

02.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:43 Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 aracı biçti...O anlar kamerada
'da freni boşalan meyve yüklü kamyonet yol boyunca park halinde duran 4 aracı biçerek geçti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre meyve yüklü kamyonetin bir anda el freni boşalınca yüklü kamyonet hareket etmeye başladı. Kamyonetin harekete geçtiği yol eğimli olduğu için kısa sürede hızlanan kamyonet yol boyunca park halinde duran 3 otomobil ve hafif ticari araç ile iş yerlerinin duvarlarına çarptı. Durumu fark eden kamyonet sahipleri de peşinden koşarak durdurmaya çalıştı fakat araçlara ve iş yerlerine çarparak giden kamyoneti durdurmayı başaramadılar.

Kaza sonrası olayı gören ve kendi aracı da kullanılamaz hale gelen fırın sahibi,' Kaza sabah erken saatte oldu. Aracını fırının önüne park eden bir müşterim ekmek aldıktan sonra aracına bineceği sırada kamyonetin hızlı şekilde aracına çarpmasıyla şoka uğradı. Daha sonra aynı kamyonet kapının önünde duran bizim aracımıza da çarparak ikisinin arasından aşağıya doğru gitti. Freni boşalan kamyonet yukarıdan başlayarak diğer araçlara da çarparak gelmiş. En sonunda okulun duvarına vurarak durdu" dedi.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, fırının önünde park halinde olan lüks bir otomobile çarpan kamyonet sonrasında arkasında duran başka bir ticari araca çarptı. Sonrasında araç sahiplerinin kamyonetin arkasından durdurmak için koştuğu görüldü. Yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş ise son anda kamyoneti fark ederek karşıya koşarak geçtiği görüldü. Başka bir kamerada ise fırından ekmek alan bir kişinin fırının önünde park halinde duran lüks otomobiline bineceği sırada kamyonetin çarpması sonucu şoka girdiği görüldü.

Vatandaş ve araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilleri ve kamyoneti çekiciyle kaldırdı. Yaya ve araç trafiğine kapanan cadde daha sonra tekrardan açıldı. ekipleri yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - BURSA

Polis, Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:24   İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz - Haberler
17:24   Belçika yargısı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini kabul etmedi - Haberler
17:21   Cezaevine görüşe giden ailenin evinde şüpheli yangın - Haberler
17:15   Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada - Haberler
17:15   Kastamonu'da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını kaybetti - Haberler
17:07   Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı - Haberler
16:51   Son Dakika: Saadet Partisi, oylamaya dakikalar kala kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Haberler
16:38   Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma - Haberler
16:30   Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık - Haberler
16:05   Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar - Haberler
2.01.2020 17:31:32