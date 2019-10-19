Haberler » Güncel » Bursa'da futbol takımının otobüsünde yangın çıktı

Bursa'da futbol takımının otobüsünde yangın çıktı

BURSA'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı.

19.10.2019 23:31Bursa'da futbol takımının otobüsünde yangın çıktı

BURSA'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kimse yaralanmadı.

Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların taşındığı otobüs, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerek aracı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.



Futbol, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Yunanistan'ın yaralı düzensiz göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdiği iddiası
00:09 İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ülke Türkiye'dir"
00:06 Honduras'ta devlet başkanına istifa çağrısı
00:04 İçişleri Bakanı Soylu: "Yakalanan kaçak göçmen sayısı yıl sonu 400 bine ulaşacak"
00:02 "Bizim mücadelemiz teröristlerle"
00:02 Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 20 Ekim 2019
20.10.2019 00:30:28