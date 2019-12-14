Haberler » Güncel » Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı - Haber

Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı

Bursa'da bir anne ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.

14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:52Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı
'da bir anne ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta M.M.A. (20) ile annesi L.S'nin (43) Yıldırım ilçesinde evlerine doğru yürürken üç şüpheli tarafından darbedilmesi ve M.M.A'nın çantasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Kaçış güzergahlarındaki 150 kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin S.D. (18), M.K. (18) ve E.A. (18) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:13 İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1 - Haber
15:13 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Haber
15:12 İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu (2)  - Ek Görüntü - Haber
15:11 Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Haber
15:11 4 katlı apartmanın çatı katında yangın - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun Demir Çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:14:38