Bursa'da 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyede

BURSA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında bir dönem Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı görevinde bulunan Erol Mutlu'nun da bulunduğu 14 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Baskınlarda, daha önce Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı görevinde bulunan ve Bursa Adliyesi'nde hakimlik yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Erol Mutlu, örgütün sözde 'bölge üniversite sorumlusu', 'eyalet talebe sorumlusu', 'mezun öğrenciler sorumlusu', 'küçük bölge sorumlusu', 'mütevelli üyesi', 'ev ablası' ve meslekten ihraç edilmiş teğmenin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.