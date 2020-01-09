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Bursa'da gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı

BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen baskınlarda aralarında askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:46Bursa'da gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı

BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen baskınlarda aralarında askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin gizlendiği hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenledi. , İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Sakarya'da aranma kaydı bulunan firari şüphelilerin saklandığı tespit edilen Bursa, Orhangazi ve Mudanya'da bulunan 10 gaybubet evine operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet mahrem imamı, askeri mahrem imam, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, küçük bölgeci, örgüt satın alma sorumlusu, ihraç asker, ihraç öğretmen olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve sahte sürücü belgesine el konuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 şüphelinin 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye edildi. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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